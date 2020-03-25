Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da kuyumculardan geçici kapatma kararı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da kuyumcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla iş yerlerini geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da kuyumcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla iş yerlerini geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı Halil İbrahim Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde koronavirüs tedbirlerinin artırıldığını hatırlattı.

Kuyumcu esnafının da sürekli dolaşım halindeki para üzerinden iş yaptığını vurgulayan Demirkol, "Bizim işimiz sürekli para üzerinden dönüyor. Hem esnaf ve aileleri hem de halkımızın sağlığı için böyle bir tavsiyede bulunup karar aldık. Esnafımız da tavsiyemize uyarak kapatma yönünde mutabık kaldı. Şu anda kuyumculara 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldık. Sonra yine durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

Demirkol, birçok esnafın bugünden itibaren iş yerini kapattığını da dile getirdi.

Gaziantep

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç de sektör olarak genellikle parayla çok sık temas halinde olduklarını ifade etti.

Bu yüzden salgın tedbirleri kapsamında daha önce mesai saatlerini 10.00-17.00 olarak belirlediklerini aktaran Özdinç, "Evde kal çağrısını göz önünde bulundurarak yeni bir döneme geçiyoruz. Bu kapsamda tüm esnaf olarak 30 Mart'a kadar kepenk kapattık. O tarihte yeniden duruma bakacağız. Eğer sıkıntı geçmemiş olursa bu süreyi uzatabiliriz." diye konuştu.

Malatya

Malatya Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Murat Özhüsrev ise koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Salgının daha fazla yayılmaması için dükkanlarını kapatma kararı aldıklarını aktaran Özhüsrev, şunları kaydetti:

"Malatya'daki kuyumcular olarak koronavirüsten dolayı kapatma kararı aldık, bu virüsü atlatana kadar da dükkanlarımızı açmayacağız. Milletimizin sağlığı her şeyden önemlidir. Biz de bu şeffaflığı göstererek dükkanlarımızı kapatıyoruz. İnşallah kısa sürede bu salgından kurtulur, ülke olarak eski günlerimize döneriz."

Adıyaman

Adıyaman Kuyumcular Odası Başkanı Ebubekir Ünal, esnaf olarak kapatma kararı aldıklarını bildirerek, "Koronavirüs nedeniyle Adıyaman'da faaliyet gösteren kuyumcu esnafımız bugünden itibaren 30 Mart'a kadar iş yerini kapatma kararı almıştır. Adıyaman halkına duyurulur." dedi.

Kahramanmaraş'ta saat sınırlaması

Öte yandan, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, kuyumcu esnafına 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışma yapması noktasında tavsiyelerinin bulunduğunu belirterek, esnafı iş yerini açıp kapatma noktasında ise serbest bıraktıklarını söyledi.

Kaynak: AA