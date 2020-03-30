Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haberler
Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

30.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:42
Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirler arası seyahat kısıtlaması" kararının ardından şehir dışına çıkmak isteyenler, otogardaki "Seyhat İzin Kurulu"na başvurdu.

Kurul üyeleri ve otogar yetkilileri şehir dışına çıkmak isteyenlere şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında bilgilendirme yaptı. Müracaatları inceleyen Seyahat İzin Kurulu, gerekli şartları taşıyanlara izin verdi.

Vali Abdullah Erin, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla kent genelinde PTT işlemlerinde sıralı sisteme geçildiğini bildirdi.

Vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların bir kısmının PTT aracılığıyla verildiğini anımsatan Erin, PTT şubelerinde bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamı 2 ile biten vatandaşlara pazartesi, 4 ile bitenlere salı, 6 ile bitenlere çarşamba, 8 ile bitenlere perşembe, 0 ile bitenlere cuma günü hizmet verileceğini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ile hijyen malzemesi yardımında bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan belediye ekiplerince, vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydanlar, parklar, iş yerleri, marketler, sokaklar ile ŞUSKİ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ vezneleri, kurumlar ve iş yerleri dezenfekte edildi.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye yeni tip koronavirüs nedeniyle gazetecilere koruyucu kit dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı bir çalışma imkanı sağlamak amacıyla içerisinde "tulum, eldiven, maske, dezenfektan ve ıslak mendil" bulunan koruyucu kitleri basın mensuplarına verdi.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı cadde, sokak ve meydanlar ile toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslar eğitimlerine internet ortamında devam edecek.

Kurs hocalarının anlatımıyla hazırlanan videolar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) ile Sanat Merkezi (MABESEM) Youtube kanallarında paylaşılıyor.

Kentteki Vefa Sosyal Destek Grupları da 65 yaş ve üstü vatandaşların talep ettiği çeşitli malzemeleri tedarik ederek evlerine teslim ediyor.

Darende ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçerek, salgının önlenmesi amacıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Şahın, toplu taşıma araçlarını ve duraklarını kontrol ederek, araçlarındaki sosyal mesafe şeritlerini yolculara anlattı.

Zabıta ekipleriyle alışveriş marketlerinde de etiket kontrolü yapan Şahin, işverenlerin ve çalışanların kurallara uyup uymadığını denetledi.

Gaziantep Organize Sanayi Başkanı Cengiz Şimşek, sağlık ürünleri üretenler hariç sanayicilerin esnek çalışma modeline geçtiğini belirterek, "Önceliğimiz insanlarımızın sağlığı. Hükümetimiz bu konuda çok önemli tedbirler alıyor. Millet olarak topyekun bir mücadelenin içerisindeyiz. Mücadelenin başarıya ulaşması için hepimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarının aldığı kararlara tam olarak uyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, ayrıca Gaziantep Valiliği öncülüğünde, "Kalbe Dokun, Gönül Kazan" sloganı ile başlatılan kampanyaya 10 bin gıda kolisiyle destek verdiklerini kaydetti.

Adıyaman

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyıldı.

Adıyaman'da Nalan Güzel ve Serhat Alan çiftinin nikahı, Adıyaman Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

Nikah Memuru Ahmet Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle nikah törenlerinde tedbir uyguladıklarını belirtti.

Gelin ve damadın yanı sıra nikah şahitlerine de maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden Tamer, "Sürekli olarak nikah salonunu dezenfekte ediyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Nikah şahitlerini iki kişi yapıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde cadde ve tarihi kapalı çarşıda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Müftülük Meydanı'ndan başlayan ekipler, Trabzon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve tarihi Kapalı Çarşıyı köpüklü suyla yıkayarak ilaçladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ise kentte 10 bin 164 kişiye ulaşarak, ihtiyaçlarının giderilmesi, maaşlarının çekimi ve rehberlik gibi çeşitli hizmetler verdi.

Öte yandan, kentteki iki otel de sağlık çalışanlarının dinlenebilmeleri için ücretsiz hizmet vereceklerini açıkladı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi
Bakanlık valiliklere yazı gönderdi! Okul öncesine aidat muafiyeti Haberler
Bakanlık valiliklere yazı gönderdi! Okul öncesine aidat muafiyeti
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Akgül Şeyma Subaşı Zeynep Bastık
Spor Falcao Tamer Tuna Yılmaz Vural Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:21:06. #1.15#
title