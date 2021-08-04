Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyeli mültecinin işe alındığı iddiası
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Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyeli mültecinin işe alındığı iddiası

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyeli mültecinin işe alındığı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyelinin işe alındığı iddia edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 50 Suriyeli mültecinin Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen proje kapsamında 50 iş günü park ve bahçe alanlarında çalıştırıldığı belirtildi. Projede yer alan mültecilere belediye tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edilerek iddialar yalanlandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi, belediye bünyesinde 133 Suriyelinin işe alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Eyyübiye Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşların mültecilere yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

BELEDİYE İŞE ALIM İDDİALARINI YALANLADI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşların mültecilere yönelik 'Toplum Yararına Çalışma Projesi' kapsamında yürütülen süreci, 'Eyyübiye Belediyesi 133 Suriyeli işçi işe aldı' iddiası ile gündeme getirmek kamuoyunu yanlış bilgilendirmektir. Proje kapsamında 35 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 50 Suriyeli mültecinin 50 iş günü park ve bahçe alanlarında çalışmaları öngörülmekte olup, işçilerin alacakları ücretlerin tamamı uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. Bu ücretlerin ödenmesi noktasında belediyemiz bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyeli mültecinin işe alındığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyelinin işe alındığı iddia edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 50 Suriyeli mültecinin Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen proje kapsamında 50 iş günü park ve bahçe alanlarında çalıştırıldığı belirtildi.

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