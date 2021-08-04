Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyeli mültecinin işe alındığı iddiası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyelinin işe alındığı iddia edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 50 Suriyeli mültecinin Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen proje kapsamında 50 iş günü park ve bahçe alanlarında çalıştırıldığı belirtildi. Projede yer alan mültecilere belediye tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edilerek iddialar yalanlandı.