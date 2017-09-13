Şanlıurfa Erkek Yerine Kadın Cenazesi, Yakınlarını Şoke Etti

Erkek yerine kadın cenazesi, yakınlarını şoke etti



AYDIN'ın Söke İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede ölen 50 yaşındaki Halil Asal'ın cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Ancak havaalanında cenazelerin karışması üzerine ölen kardeşinin cenazesine son kez bakmak isteyen ağabey, kadın cenazesiyle karşılaşınca şoke oldu.



Söke'de özel bir hastanede, geçen 11 Eylül'de hayatını kaybeden Halil Asal'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na götürüldü. Burada Asal'ın cenazesi İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa'ya getirildi. Yakınları tarafından GAP Havalimanı'ndan teslim alınan cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından ölen Halil Asal'ın son kez yüzünü görmek için kefenini açan yakınları, kadının cenazesiyle karşılaşınca şoke oldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Asal Ailesi fertleri, yaşanan karışıklık gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi. Erkek cenazesi yerine kadın cenazesiyle karşılaşan Asal Ailesi, havayolu şirketine tepki gösterdi. Hayatını kaybeden Halil Asal'ın ağabeyi Bakır Asal, yaşananlara tepki göstererek şöyle dedi:



"Kardeşim tedavi gördüğü Söke'deki hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da toprağa vermek üzere cenaze İzmir'den İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa'ya gönderildi. Son kez yüzünü görmek için kefenini açtığımızda bir kadın cenazesiyle karşılaştık. Biz yüzünü açıp bakmasaydık, götürüp defnetseydik bunun vebalini günahını kim kaldıracaktı?"



GERÇEK CENAZE İSTANBUL'DA KALDI



Havayolu şirketiyle yapılan görüşmenin ardından ölen Halil Asal'ın cenazesi İstanbul'da olduğu, öğleden sonra uçakla Şanlıurfa'ya gönderileceği kaydedildi. Şanlıurfa'daki kadının cenazesinin ise Erzurum'a gönderileceği bildirildi.