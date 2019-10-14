14.10.2019 18:52

Şanlıurfa engelli mehteran takımından Mehmetçik'e anlamlı destek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine moral ve destek amaçlı gösteri düzenledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destekte Şanlıurfa Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan engelli mehteran marşından geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, engelli mehteran takımı, hem kostümleriyle hem de çaldıkları marşlarla Barış Pınar Harekatı'na tam destek verdi. Vatandaşlarında katılım sağladığı ve eşlik ettiği mehteran marşlarına Türk Silahlı Kuvvetleri için dualar edildi.

Kaynak: İHA