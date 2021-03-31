ŞANLIURFA Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptı
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ŞANLIURFA Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptıŞANLIURFA'da sağır ve dilsiz olan Menan Çizik,(21) pandemi nedeniyle evden çıkmayınca bulduğu atık malzemelerini değerlendirerek biçerdöver yaptı.

Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptı

ŞANLIURFA'da sağır ve dilsiz olan Menan Çizik,(21) pandemi nedeniyle evden çıkmayınca bulduğu atık malzemelerini değerlendirerek biçerdöver yaptı. 20 günde yağ kutusundan ve tıraş makinası motorundan oyuncak biçerdöver yaptığını işaret dilliyle anlatan Çizik, 'Evde olduğum sürede canım sıkılmasın, diye atıklardan biçerdöver yaptım' dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Direkli Mahallesinde yaşayan sağır ve dilsiz olan engelli Menan Çizik, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda evden çıkmayınca boş zamanını değerlendirmek için evde oyuncak yapmaya başladı. Ailesi çiftçi olduğu için hayalinde tasarladığı biçerdöveri yapmak için ilk olarak atık malzemeleri topladı. Ardından bu becerisini geliştirerek, yağ tenekesinden kaporta, tıraş makinasından motor, ışıldaktan lamba, enjektörle hasat boşaltma deposu, telefon bataryasıyla akü, bozuk düğmelerle kumanda ve kırık oyuncak araçların lastiğini kullanarak 20 günde biçerdöver yaptı. Direkli Muhtarı Mehmet Ali Çizik, yeğeni Menan Çizik'in yapmış olduğu biçerdöver sayesinde hem keyifli zaman geçirdiklerini hem de üretim yaparak deneyimlerini artırdıklarını söyledi. Doğuştan sağır ve dilsiz olan Menan Çizik'in çok yetenekli olduğuna vurgu yapan muhtar Mehmet Ali Çizik, 'Pandemi sürecinde Menan, canı sıkılmasın diye atık malzemeleri toplayıp biçerdöver yapmaya karar verdi. 20 günde boş vakitlerinde bu işlerle uğraştı. Daha çok projesi var. Fakat burada yeteri malzeme olmadığı için atık malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. İmkan sunulması takdirde daha başarılı işlere imza atacağını düşünüyoruz'diye konuştu.

ŞANLIURFA Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptı
ŞANLIURFA Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptı
ŞANLIURFA Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptı
ŞANLIURFA Engelli genç atık malzemelerle oyuncak biçerdöver yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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