Şanlıurfa-Emniyetin Bodrumunda Yılan Yakalandı
Şanlıurfa-Emniyetin bodrumunda yılan yakalandıEmniyetin bodrumunda yılan yakalandıŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü'ne ait binanın bodrum katına giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Şanlıurfa-Emniyetin bodrumunda yılan yakalandı
Emniyetin bodrumunda yılan yakalandı
ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü'ne ait binanın bodrum katına giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında yılan gören polisler, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalanmasının ardından yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortama salındı.