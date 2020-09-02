ŞANLIURFA Emniyet müdürü, bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa yenisini hediye etti
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ŞANLIURFA Emniyet müdürü, bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa yenisini hediye etti

Emniyet müdürü, bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa yenisini hediye ettiŞANLIURFA Suruç'ta denetim yaptığı sırada, bisikleti bozulan Suriye uyruklu Ziyat Muhammed'i (10) gören İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, yeni bisiklet hediye etti.

02.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:16

Emniyet müdürü, bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa yenisini hediye etti

ŞANLIURFA Suruç'ta denetim yaptığı sırada, bisikleti bozulan Suriye uyruklu Ziyat Muhammed'i (10) gören İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, yeni bisiklet hediye etti.

Suruç'ta denetim yaptığı sırada, yolda bisikleti bozulan Suriyeli Ziyat Muhammed'in bisikletinin bozulduğunu gören İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kendisi tamir etmeye çalıştı. Bisikletin çok kötü durumda olduğunu gören Yılmaz, bunun üzerine Muhammed için yeni bisiklet aldı. Yılmaz, bisikleti Muhammed'e hediye etti. Bu anlar ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından 'Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için de görev başındayız' notuyla paylaşıldı. İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz, Muhammed ile sokakta karşılaştıklarını ve bozulan bisikleti için yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bisikletinin bozulduğunu fark ettik ancak tamir edilecek gibi değildi. Bozulan bisikletinin yerine yenisini vereceğimizin sözünü verdik. Bugün de Suriyeli kardeşimizi evinde ziyaret ederek bisikletini hediye ettik" dedi.

Kendisini sevindiren İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz'a teşekkür eden Ziyat Muhammed, daha sonra yeni bisikletine binerek, dolaştı.

ŞANLIURFA Emniyet müdürü, bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa yenisini hediye etti

Kaynak: DHA

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