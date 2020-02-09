Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu

09.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:20

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Şanlıurfa'da su birikintileri ile süs havuzları buz tuttu.



Şanlıurfa'da gündüz 0 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle şehrin birçok noktasında bulunan süs havuzları buz tuttu. Havuzlardaki buz kalınlığı birkaç santimetreye kadar ulaştı. Yollardaki su birikintileri donarken, Balıklıgöl havzasında bulunan su değirmeni de buz tuttu. Yüzeyi buz tabakası nedeniyle kristalleşen değirmenin pervanesi güneş ışınlarıyla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı. O anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, dondurucu soğukta buz tutan değirmenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA