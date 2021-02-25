ŞANLIURFA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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ŞANLIURFA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

25.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:44

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, kış nedeniyle açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda özellikle kar örtüsünün olduğu Karacadağ bölgesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerine 500 kilogram arpa ve 1 ton yonca bıraktı.

Doğaya yem bırakma çalışmalarının mevsim şartlarına göre süreceği belirtildi.

ŞANLIURFA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
ŞANLIURFA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
ŞANLIURFA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
ŞANLIURFA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şub. Müd.

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