Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığı bildirildi.
Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, dün, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapanmıştı.