Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığı bildirildi.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, dün, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapanmıştı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Şanlıurfa, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title