Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapandı.
DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren Kar, bazı bölgelerde trafiği aksatıyor.
Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapandı.
Görüş mesafesinin çok düşük olduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri