ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı

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Zabıta ekiplerinin denetim yapması Esnafın ekipler tarafından bilgilendirilmesi Zabıta ekiplerinin uyarıları ŞANLIURFA - Kovid-19 ile mücadele kapsamında Şanlıurfa'da 10 bin kamu personelinin katılımıyla "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldı.