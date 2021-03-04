ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
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ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı

04.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:03

Zabıta ekiplerinin denetim yapması Esnafın ekipler tarafından bilgilendirilmesi Zabıta ekiplerinin uyarıları ŞANLIURFA - Kovid-19 ile mücadele kapsamında Şanlıurfa'da 10 bin kamu personelinin katılımıyla "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldı.

Zabıta ekiplerinin denetim yapması

Esnafın ekipler tarafından bilgilendirilmesi

Zabıta ekiplerinin uyarıları ŞANLIURFA - Kovid-19 ile mücadele kapsamında Şanlıurfa'da 10 bin kamu personelinin katılımıyla "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldı.

ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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