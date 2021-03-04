ŞANLIURFA - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
04.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:03
Zabıta ekiplerinin denetim yapması Esnafın ekipler tarafından bilgilendirilmesi Zabıta ekiplerinin uyarıları ŞANLIURFA - Kovid-19 ile mücadele kapsamında Şanlıurfa'da 10 bin kamu personelinin katılımıyla "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldı.
Zabıta ekiplerinin denetim yapması
Esnafın ekipler tarafından bilgilendirilmesi
Zabıta ekiplerinin uyarıları ŞANLIURFA - Kovid-19 ile mücadele kapsamında Şanlıurfa'da 10 bin kamu personelinin katılımıyla "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan