Şanlıurfa dezavantajlı öğrenciler için 'öğretmenim elimden tutar mısın' projesi

02.11.2019 10:49

Dezavantajlı öğrenciler için 'öğretmenim elimden tutar mısın' projesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokulda başlatılan 'öğretmenim elimden tutar mısın' projesi ile öğretmenler, davranışlarında problem olan öğrenciler ile bire bir ilgilenerek ve farklı eğitimler vererek sosyal hayata kazandırıyor.

İlçede, 1200 öğrencisi bulunan Şehit Cuma İbiş Ortaokulunda dezavantajlı öğrencilere yönelik 'öğretmenim elimden tutar mısın' projesi uygulanmaya başlandı. Okulda sınıf arkadaşlarıyla geçimsizlik, anne babasına karşı saygısızlık, hayvan ve doğa sevgisi olmayan, şiddete meyilli, madde bağımlılığı gibi dezavantajlı durumda olan öğrencileri tespit edilen öğrenciler projeye dahil edildi. Okul idaresi ve öğretmenler bu öğrencilerin topluma uyum sağlaması ve alışkanlıklarından vazgeçmesi için proje kapsamında eğitime tabi tutuluyorlar. 60 öğretmenin her biri bir öğrencinin sorumluğunu alarak, proje kapsamında okulda kuş besleme, ağaç dikme, sportif faaliyetler, satranç, kitap okuma, resim yapma ve robotik kodlama gibi alanlarda eğitim veriyor. Ayrıca rehberlik servisi ile de görüştürülen öğrencilerin davranışlarında düzelmeler sağlandığı belirlendi.

Proje ile hayvan sevmeyen öğrencilerin şu anda kuş ve kedi beslemeye başladığını söyleyen okul müdürü Ferit Çiftçi, Okulumuzda proje ekibimiz ve rehber öğretmenler öncülüğünde bazı ölçütler ile belirlenen 60 öğrencimizi sosyal hayata hazırlamaya yönelik yürürlüğe koyduğumuz bir proje. Projemizde akademik başarı söz konusu değil. Önceliğimiz belirlenen dezavantajlı öğrencilerin hayata hazırlanması, olumsuz bir dokunuşla faklı yöne meyil eden çocuklarımızı olumsuz yönlerini olumlu hale getirme ve topluma faydalı birer birey haline getirmeyi hedefledik. Öncelikle sınıf içerisinde dersi sabote eden, akranları ile sorun yaşayan, iletişim becerisi eksik olan, doğa ve hayvan sevgisi olmayan tarzdaki sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerin tespiti sonucunda belirlenen öğrencilerimizin velilerinden ve kurumlardan gerekli resmi izinleri alarak projemizi uygulamaya koydukö dedi. Projeye dahil edilen dezavantajlı 60 öğrenci ise uygulamadan memnun olduklarını söylediler.

Kaynak: DHA