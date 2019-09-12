Şanlıurfa devriye görevi tamamlandı

12.09.2019 12:29

Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından yapılan dördüncü hava devriyesi tamamlandı. Saat 11.00 sıralarında havalanan Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopter, sınırın iki yakasında 45-50 dakika süren ortak uçuşunu tamamladıktan sonra yeniden Akçakale'ye döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler iniş yaptıktan sonra Türkiye tarafına gelen ABD helikopterleri, içlerindeki askeri personeli Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bıraktıktan sonra yeniden Suriye tarafında bulunan üs bölgesine döndü.

Dördüncüsü tamamlanan ortak hava devriyesinde Türk ve ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahkimatlarını gözlemlediği ve elde edilen bilgilerin Müşterek Harekat Merkezi'nde iki ülke askeri yetkililerince değerlendirileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/ ŞANLIURFA,(DHA)

Kaynak: DHA