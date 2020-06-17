Şanlıurfa depreminde bazı evler hasar gördü
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Şanlıurfa depreminde bazı evler hasar gördü

Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi.

Şanlıurfa depreminde bazı evler hasar gördü
17.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:53

Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi.

Karaköprü ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki depremde Gazibey Mahallesi'nde bulunan bazı evlerde çatlaklar oluştu. Deprem sonrası AFAD ekipleri çatlakların olduğu evlerde incelemelerde bulundu. Mahallede deprem sonrası vatandaşların korkudan ağaçların altında beklediği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Celal Karakeçili, deprem sırasında dışarıda olduğunu, sarsıntı ile birlikte korktuklarını söyledi. Karakeçili, "Daha önce de burada bir deprem yaşadık. Bu yeni yaşanan deprem ile birlikte birçok evde çatlaklar meydana geldi. Deprem büyüktü fakat kısa sürdüğü için çok fazla hasara neden olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahallede çok sayıda kerpiç evde derin çatlaklar oluştuğu gözlemlenirken, bazı kadın ve çocukların da deprem korkusuyla evlerine giremediği görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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