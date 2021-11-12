ŞANLIURFA - DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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ŞANLIURFA - DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütleri Deaş ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Irak ve Suriye'de, silahlı terör örgütü içerisinde 'sözde sorumlu', 'sözde savaşçı' ve 'sözde güvenlik ofisinde' görev alarak faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu 5 şüpheli il merkezi ve Akçakale ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA - DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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