ŞANLIURFA Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesine tepki
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ŞANLIURFA Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesine tepki

Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesine tepkiŞANLIURFA'da, dananın kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı götürüldüğü anların yer aldığı video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

02.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:19

Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesine tepki

ŞANLIURFA'da, dananın kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı götürüldüğü anların yer aldığı video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk günü dananın kesim alanına götürülmesinde iş makinesi kullanıldı. Arka ayağından iple iş makinesinin kepçesine bağlanan hayvan, havaya kaldırılarak metrelerce götürüldü. Daha sonra dana, kesim yeri olarak belirlenen pazar alanında kasap tarafından kesildi. Hayvanın iş makinesi ile götürülme görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medya üzerinden yorum yapanlar, hayvana kesime götürürken eziyet edildiğini belirterek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

ŞANLIURFA Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesine tepki

Kaynak: DHA

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