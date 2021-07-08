Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçişler başladı
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Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçişler başladı

Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçişler başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'den Suriye'ye geçişler bugün itibariyle başladı.

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'den Suriye'ye geçişler bugün itibariyle başladı. Bayram ziyaretine gidecek Suriyeliler, Akçakale Gümrük Kapısındaki işlemlerin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu yabancıların, geçici koruma statüsü sonlandırılmaksızın Kurban Bayramı izni nedeniyle Suriye'ye gidiş ve dönüşlerini sağlamak amacıyla Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerekli düzenlemeler yapılarak, sağlık ve güvenlik tedbirleri alındı.

Bugün başlayıp 18 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek olan Türkiye'den Suriye'ye geçiş işlemleri geçici koruma kimlik belgesi, kayıt belgesi ve parmak izi sistemiyle kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması ile başlıyor.

Akçakale Gümrük Kapısında kurulan mobil sağlık istasyonlarında genel sağlık muayeneleri yapılan ve Covid-19 aşısı olma imkanı sağlanan yüzlerce Suriyeli, güvenlik soruşturması ve arama işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde akrabalarıyla geçirecek olan Suriyelilerin Türkiye'ye geçiş işlemleri ise 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. Belirtilen süreler içerisinde dönüş yapmayanlar gönüllü geri dönüş kapsamında değerlendirilerek, geçici koruma kayıtları silinecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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