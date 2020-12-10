Şanlıurfa'dan Suriye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi
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Şanlıurfa'dan Suriye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi

10.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:27
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin Telabyad ve Resulany kentlerine içerisinde giyim, kışlık ihtiyaç malzemesi ve çocuk besin maddelerinin bulunduğu 2 tır yardım gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin Telabyad ve Resulany kentlerine içerisinde giyim, kışlık ihtiyaç malzemesi ve çocuk besin maddelerinin bulunduğu 2 tır yardım gönderildi.

Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyine 2 tır yardım malzemesi gönderildi. İHH Şanlıurfa Temsilciliği tarafından Resulayn ve Telabyad kentlerine gönderilen tırlar dualarla uğurlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllülerin katıldığı uğurlama programında konuşma yapan İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atila, gönderilen tırlarda kışlık elbise, bebek maması, ayakkabı, kışlık ihtiyaç malzemeleri, battaniyeler gibi çok sayıda malzeme olduğunu belirtti. Tırlar, yapılan duanın ardından Suriye'ye doğru yola çıktı.

Yardım tırlarının 10 Aralık İnsan Hakları Gününde Türkiye'deki 81 ilde eş zamanlı olarak yola çıktığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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