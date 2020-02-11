Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)
ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİŞanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.
11.02.2020 23:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:14
ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ
Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),
Kaynak: DHA