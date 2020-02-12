Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı
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Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı

ŞANLIURFA'dan yola çıkan 15 araçlık askeri konvoy, şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti.

12.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:52
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı

'dan yola çıkan 15 araçlık askeri konvoy, şehrin içerisinden geçerek istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.

20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, taşıyan 15 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı kaydedildi. Öte yandan bölgeden 'de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel ve zırhlı araç takviyesinin devam edeceği bildirildi.


Kaynak: DHA
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