Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİŞanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.
12.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:11
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)
ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ
Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA