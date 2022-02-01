Şanlıurfa'dan sınır ötesine 13 tır insani yardım gönderildi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'dan Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 13 tır insani yardım malzemesi, dualarla gönderildi.

Şanlıurfa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) şubesi öncülüğünde "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle toplanan un, battaniye, kömür, soba, giyim, bot ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 13 tır, Karaköprü ilçesindeki Fuar alanında düzenlenen törenle Suriye'nin İdlib, Cerablus ve Azez bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine, dualarla gönderildi.

Törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bu mesele sadece bizim değil, tüm dünyanın meselesidir. Bugün dünya Suriye'deki mazlumlara el uzatmıyor diye biz sessiz kalamayız. İşte bu yardımlar gibi yardımlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Tören, okunan duaların ardından tırların Suriye'ye gönderilmesi sonrası son buldu.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)