Şanlıurfa'dan Kitap İsteyen Öğrencilerin Sesi Tirabolu'ndan Duyuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde edebiyat öğretmeninin öğrencileri için oluşturduğu okul kütüphanesine kitap bulmak için başlattığı kampanyaya, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak 3 bin kitap desteğinde bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde, Edebiyat Öğretmeni İrem Karakış, okuldaki boş bir sınıfı kütüphaneye dönüştürmek için okul yönetimine başvurdu. Okul yönetiminin de desteğiyle boş sınıfa kitaplık rafları yerleştirilerek kütüphane için çalışmalara başlandı. Kütüphane konseptine uyarlanan sınıf için öğretmen Karakış, bu kez bir kitap toplama kampanyası başlattı. Kütüphane için başlatılan 'Okunmuşsa getir bende okuyayım' kitap toplama kampanyasına duyarsız kalmayan Giresun'un Tirebolu İlçe Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, 3 bin kitap desteğinde bulundu. Tirebolu'ndan minibüs ile okula getirilen kitaplar öğrenciler tarafından okul kütüphanesine taşındı. Dünya, Türk Edebiyatı ve tarih gibi birçok alandan farklı kitaplara kavuşan öğrenciler, kısa sürede okul kütüphanesine binlerce kitap kazandıran Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak'a teşekkür etti.

Çocuğunun hastalığından dolayı öğrencileri kitap takdiminde ziyaret edemediğini belirten Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, öğrencilerle telefonda görüntülü bir görüşme yaparak, başarılar diledi. Öğrenciler de belediye Başkanı Karabıçak'a şiir okudu, teşekkürlerini illeti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA