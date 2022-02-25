Şanlıurfa'dan kısa kısa
Halfeti Kaymakamlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi.
VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Halfeti Kaymakamlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi.
Halfeti Gençlik Merkezi Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ilçedeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.
Toplantıya Kaymakam Selin Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Halil Oğlak Kaya, Belediye Başkan Vekili Abdullah Dilek, daire amirleri ve muhtarlar katıldı
Toplantı kurum yetkililerinin ve muhtarların taleplerini dile getirmesinin ardından sona erdi.
- Viranşehir'de "Kukuli Müzikali"
Viranşehir Belediyesi tarafından kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri kapsamında "Kukuli Müzikali" çocuk tiyatrosu düzenlendi.
Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda gerçekleştirilen gösterimde çocuklara keyifli anlar yaşadı.
Şarkıların seslendirildiği gösterimde çocuklar birlikte tempo tuttu.