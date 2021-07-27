Şanlıurfa'dan kısa kısa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Abide Kavşağında düzenlenme yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Abide Kavşağında düzenlenme yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün resmi sosyal medya hesabından Şanlıurfalılara verdiği müjde vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Başkan Beyazgül mesajında "Şehir merkezinde yer alan Abide Kavşağı'nda trafiği azaltacak bazı düzenlemeler üzerine çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın tam kalbinde yer alan ve 5 farklı bulvarın bağlantısını sağlayan bu bölgeyi yeni bir projeyle rahatlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte her gün yüzbinlerce aracın kullandığı Abide Kavşağı'nda trafik yükünün önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.

-Haliliye Belediyesi'nin evde bakım hizmeti devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında yer alan evde bakım hizmetiyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 438 ailenin yanında oluyor.

Ailelerin evleri, görevliler tarafından temizlenirken kişisel bakım kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların tıraşları yapılıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen hizmet kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerin temizliğini yaparken ev sahiplerinin de taleplerine yanıt veriyor.

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler belediye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme