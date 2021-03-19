Şanlıurfa'dan kısa kısa
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Şanlıurfa'dan kısa kısa

19.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:04
Şanlıurfa'dan kısa kısa

Haliliye Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü etkinleri kapsamında hoşaf ikram etti.

Haliliye Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü etkinleri kapsamında hoşaf ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymaniye Millet Evinde düzenlenen etkinlik, Hayrunnisa Cami İmamı Mustafa Bilen'in Kuran-ı Kerim tilaveti okuması ve şehitler için yapılan duayla başladı.

Dua sonrası katılımcılara Çanakkale ruhunun hatırlanması adına hazırlanan üzüm hoşafı ikram edildi.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dilen getiren vatandaşlar, belediye görevlilerine teşekkür etti.

-Akçakale'de doğalgaz çalışmaları

Akçakale Belediyesince doğalgaz çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yazılı açıklamasında, gelecek yıl ilçeye doğalgaz verileceğini belirtti.

Çalışmalarla ilgili yüklenici firmayla görüştüklerini ifade eden Yalçınkaya, yılbaşında doğalgazın ilçede olmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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