Şanlıurfa'dan kısa kısa Mersin Viranşehirliler Derneği Başkanı Avukat Halil Kuran 50 bin adet maske bağışında bulundu.

Mersin Viranşehirliler Derneği Başkanı Avukat Halil Kuran 50 bin adet maske bağışında bulundu.

Avukat Halil Kuran, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'yi makamında ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 bin maske bağışında bulunmak istediğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Dereci ise desteklerinden dolayı Kuran'a teşekkür etti.

Avukat Kuran, ilk 10 bin adet maskeyi Viranşehir Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti.

Stabilize yol çalışması

Viranşehir Belediyesince Tunçbilek Mahallesi'nde stabilize yol çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların yapıldığı mahalle sakinleri, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA