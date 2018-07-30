Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Ju Jitsu Federasyonu iş birliğiyle eğitim semineri düzenlendi.

Yenice Spor Tesisleri'nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 62 sporcunun katıldığı seminerde, Duo Ju Jitsu, Kambat Ju Jitsu, Sport Jiu Jutsu, Brazilian Jiu Jitsu" teknikleri eğitimleri verildi.

Ju Jitsu Federasyon Başkanı Hulusi Elmas, yaptığı açıklamada Ju Jitsunun dünyada çok eski bir tarihe sahip olmasına rağmen Türkiye'de çok yeni bir spor dalı olduğunu belirterek, eğitim seminerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi de her zaman sporu ve sporcuyu desteklediklerini belirterek, "Dört bin yıllık tarihi bir geçmişi olan Ju Jitsu'nun on iki bin yıllık geçmişi olan şehrimizin de müsabakalarının seminerle taçlandırmak istedik. Yaklaşık altı ilden katılım sağlandı. Yeni bir spor branşı şehrimizde bu branşı yaygınlaştıracağız."ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerine meyve dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine meyve dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi bünyesindeki Şehit Nusret Fidanlığında yetiştirilen üzümler, paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelerde ulaştırıldı.

Yaklaşık 200 dönüm üzerine bulunan fidanlıkta her yıl mevsimine bağlı olarak üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi üretiliyor.

Belediye ekipleri tarafından fidanlığın bakımı yapılarak toplanılan ürünler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.