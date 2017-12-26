Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Viranşehir Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına yazıcı desteğinde bulunuldu.



Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Belediye Başkanı Vekili Ömer Çimşit, 16 mahalle muhtarına faks ve fotokopi özelliği bulunan yazıcı dağıttı .



Çimşit, yaptığı açıklamada muhtarlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini belirterek, yazıcıların hayırlı olmasını diledi.



Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba harcadıklarını ifade eden Çimşit, "Belediye olarak bizler de muhtarlıklara yazıcı dağıtıyoruz. Amacımız halkımızın en iyi hizmeti alabilmesidir. Bu netice ile bugün 16 yazıcı dağıtımını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Belediye olarak muhtarlarımıza desteklerimiz her zaman sürecektir"diye konuştu.



"Çocuklar Üşümesin" kampanyası



İHO-EBRAR Uluslararası Yardım Kuruluşu ile Umut Kervanı Derneği iş birliğiyle"Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında öğrencilere giyim yardımı yapıldı.



Merkez Eyyübiye Mahallesi'ndeki bazı okullarda eğitim alan ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye mont ve ayakkabı dağıtıldı.



Umut Kervanı Şanlıurfa Temsilcisi Mahmut Çelik, yaptığı açıklamada dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek"Bizler veren el ile alan el arasında köprü vazifesini yapıyoruz. Hayırseverler tarafından temin edilen yardımları fakirlere ulaştırdığımız için mutluyuz. Yardımlarımız devam edecek inşallah." dedi.



Öğrenciler, yardımlarından dolayı Umut Kervanı yetkililerine teşekkür etti.