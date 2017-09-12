Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.



Tümgeneral Yayla beraberindeki 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ile Erin'i makamında ziyaret etti, bir süre görüştü.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Yayla'ya Şanlıurfa tablosu hediye ederken, Yayla da Erin'e ziyaret anısına 7. Kolordu plaketi takdim etti.



Vali Erin'den Başsavcı Doğan'a ziyaret



Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sadi Doğan'ı ziyaret etti.



Başsavcı Doğan'ı makamında ziyaret eden Vali Erin, yeni görevinde başarılar diledi.



Doğan, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da daha önceden de görev yaptığını belirterek yeniden Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yeni adlı yılın hayırlı olmasını dileyen Doğan, şunları kaydetti:



"Bizden önce görev yapan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan ve şehit olan mesai arkadaşlarımıza da yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler, Şanlıurfa'da vatandaşların sorunlarının çözülmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması noktasında gece gündüz demeden azimle çalışmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki görev ve sorumlulukların bilincinde olarak, tarafsız, bağımsız, hızlı ve haktan yana bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Şanlıurfa halkını sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."