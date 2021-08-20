Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi
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Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi Batı Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere, Şanlıurfa'da "Ben de varım" adlı kampanya ile toplanan yardımlar, 11 Nisan Stadyumunda düzenlenen törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi

ŞANLIURFA - Batı Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere, Şanlıurfa'da "Ben de varım" adlı kampanya ile toplanan yardımlar, 11 Nisan Stadyumunda düzenlenen törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Şanlıurfa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle bir araya getirilen 9 tır ve 1 kamyondan oluşan yardım malzemeleri, dualarla yola çıktı. 11 Nisan Stadyumu önünde gerçekleşen uğurlama törenine, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kampanyaya destek veren kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Yardım malzemelerinin uğurlanırken bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, millet olmanın sevinçte ve tasada aynı duyguları yaşamayı gerektirdiğini ifade ederek, "Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyede tutmamız, kalbimizin hep birlikte atması gereken dönemleri yaşıyoruz" dedi. Önce Akdeniz ve Ege'de yaşanan yangınlar, ardından geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketine değinen Vali Erin, Türkiye'nin her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçte ve kabiliyette olduğunu ifade ederek, afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, afetlerden zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir istikrar adası olduğunu söyleyen Vali Erin, "Bu birlik ve beraberliği en güçlü şekilde sürdürerek, gelecek nesillere teslim etme sorumluluğumuz var. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma, millet olarak en güzel sergilediğimiz hassasiyetlerimizden biridir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, "Bu zamanlar konuşmak zamanı değil, bir ve beraber olmak, el uzatmak zamanı. Biz de valimiz öncülüğünde bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. İlçe belediyelerimiz, STK'larımız, işadamlarımız ve halkımızın desteğiyle burada gördüğünüz hazırlıklar yapıldı. Birazdan burada gördüğünüz yardımları Karadenizli dostlarımıza, kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu yardımları, halkımız adına ulaştırıyoruz. Bunun Urfamıza da diğer yerlere de bereket olarak dönmesini diliyor, selden zarar gören tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.

Hazırlanan yardım malzemeleri, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı duaların ardından Kastamonu'daki afetzedelere ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'dan yola çıktı.

Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi
Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi
Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi
Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi
Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi
Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım tırları gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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