Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya yardım desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketinin ardından Kastamonu'daki temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketinin ardından Kastamonu'daki temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Kastamonu'ya destek için gitti.

Bölgeye giderek temizlik çalışmalarına katılan ekipler, içerisi moloz yığınları ve balçıkla dolan işyerleri ve evleri temizledi.

Tıkanan rögarları da açan ekipler, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu'daki çalışmaları yakından takip eden Başkan Beyazgül, bölgede bulunan ŞUSKİ ekiplerinin çalışmaları ile ilgili görselleri sosyal medya hesabından "Kastamonu'ya yardıma giden ekiplerimiz çalışmalara aralıksız devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımız ve bölgedeki tüm ekiplere teşekkür ederim. Yaralarımızı beraber sarıp, beraber iyileşeceğiz." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle, Şanlıurfa Valiliği Koordinesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK'ların da destekleriyle geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya, 10 araçlık insani yardım malzemeleri gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş