Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, açıklamasında, "Mağdur ve mazlumların coğrafyası İdlib'e bir tır yardım gönderdik. Emeği ve katkısı olanlardan rabbim razı olsun." diye konuştu.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet