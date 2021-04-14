Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım gönderildi.

Günyüzü Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin, hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı, içeresinde 500 koli gıda, 500 hijyen kolisi, 500 paket çocuk bezi, 1600 oyuncak, 500 kumaş, 3 bin kadın eşarbından oluşan yardım malzemeleri, derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binasının önünden dualarla uğurlandı.

Dernek Başkanı Veysel Toprak, hayırseverlere teşekkür ederek mağdur ve mazlum İdlib halkı için ramazan ayında daha fazla yardımda bulunulması çağrısı yaptı.

Dernek gönüllüsü Mustafa Dörtbudak ise hayırseverlerin desteğiyle yurt içinde ve dünyanın dört bir yanında mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Hayırseverlerin yardımlarını emanet bilerek hareket ettiklerini belirten Dörtbudak, "Ramazanın bu ilk günlerinde İdlib kırsalında ve Türkiye'mizin sınırlarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize hayırseverler tarafından yapılan yardımları emanet bilerek bugün 8. tırımızı yola çıkarıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla İdlib'e hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme