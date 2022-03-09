Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım

AA - Yasin Dikme - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım

Şanlıurfa'da hayırseverler tarafından hazırlanan bir tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hayırseverler tarafından hazırlanan bir tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle toplanan kıyafet, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemeleri derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önündeki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Dernek gönüllüsü Mehmet Çap, dünyanın gözünü kapattığı İdlib'de insanların yaşam mücadelesi verdiğini, toplanan yardımların çadırlarda yaşayan mazlumlara gönderileceğini belirtti.

Çap, "Bu kış aylarında bizler sıcak evlerimizde yaşarken kardeşlerimiz perişanlık ve sefalet içinde. Mübarek üç aylarda yolumuzu gözleyen gariplere sahip çıkan gönlü, yüreği güzel insanımıza ve destek veren her kardeşimize rabbim ecrini misliyle versin inşallah. Bizler de emanetlerinizi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Duanın ardından yardım tırı yola çıktı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title