Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.

İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Haliliye ve Karaköpü belediyelerinin desteğiyle hazırlanan çocuk maması, temizlik malzemesi ve temel gıda maddelerini taşıyan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, İdlib'de binlerce insanın zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Ramazan dolayısıyla İdliblilerin iftar sofrasına katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Bu mübarek günlerde iftar sofralarında bir parça ekmek bulamayan İdlibli kardeşlerimize bu iyilik tırlarını göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü onlar ülkelerindeki savaştan, zulümden kaçıp, içinde yaşayacak bir çadır dahi bulamıyor. Yetim, dul, engelli kardeşlerimiz bizden bu yardımı bekliyor. İnşallah biz de bugün ekmeğimizi onlarla paylaşıyoruz ve bu iyilik tırlarımızı uğurluyoruz."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor durumda olan Suriyeliler için Türk halkının el birliğiyle yardım topladığını dile getirdi.

Belediye olarak en temel ihtiyaç maddesi un desteği sağladıklarını kaydeden Canpolat, paylaşmanın kıymetli olduğu bir dönemde yardımın yapılmasına katkı sunan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise koronavirüs salgını döneminde böyle bir yardımın toplanmasının önem taşıdığını, İdlib'de yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA