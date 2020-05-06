Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi
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Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi
06.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:18

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Eyyübiye Belediyesi ile El Hayat Derneği'nin desteğiyle hazırlanan, içeresinde çocuk maması, temizlik malzemesi ve temel gıda maddeleri bulunan 2 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, yaptığı açıklamada, İdlib'de insanların zorlu hayat şartlarında yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.

Mağdur insanları ramazanda da yalnız bırakmamaya çalıştıklarını ifade eden Gerem, "İdlib'deki kardeşlerimiz savaşla, katliamla, açlıkla ve sefaletle imtihan ediliyorlar. Bugün yardımlaşma ve kardeşlik günüdür. Geçen hafta Haliliye ve Karaköprü belediyelerimizin iyilik tırlarını gönderdik, bugün de Eyyübiye Belediyemizin iyilik tırlarını İdlib'e gönderiyoruz. Orada iftar sofralarında ekmek olmayan, iftar sofraları boş olan yerler var. Bu iyilik tırları inşallah iftar sofralarına bereket olacak, katkı yapan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor durumda bulunduğunu ancak Suriye'deki insanların ise yaşam şartları ve salgın nedeniyle daha zorda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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