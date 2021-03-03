Şanlıurfa'dan hayırseverlerin desteğiyle İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
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Şanlıurfa'dan hayırseverlerin desteğiyle İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

03.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:03
Şanlıurfa'dan hayırseverlerin desteğiyle İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Anadolu Arapları Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de insanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 4 milyon kişinin dağa, taşa sığınarak yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Gerem, "İnşallah bu yardım tırımız onların sofralarına aş, bereket, gönüllerine sevinç olacak." dedi.

Anadolu Arapları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İbrahimoğlu da iç savaşın 10. yılına girdiği ülkede Suriye halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

İbrahimoğlu, iç savaşın bir an ince bitmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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