Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat
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Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat

Şanlıurfa'dan yola çıkan 50 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti.

11.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:12
Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat

'dan yola çıkan 50 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.


Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, kirpi ve jeneratör ile lojistik malzeme taşıyan 50 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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