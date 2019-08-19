Şanlıurfa'dan getirdiği tohumdan 1 metrelik kabak yetiştirdi

19.08.2019 16:57

MANİSA'nın Kula ilçesinde, çiftçi Ender Yalçın, Şanlıurfa'dan denemek amacıyla getirdiği bal kabağı tohumundan 1 metrelik kabak yetiştirdi.

Kula'da tarım firmasında çalışan çiftçi Ender Yalçın, akrabaları aracılığıyla Şanlıurfa'dan bal kabağı tohumu getirdi. Tarlasına deneme amacıyla tohumu eken Yalçın, tamamen doğal şartlarda boyu 1 metre olan kabaklar yetiştirdi. Yakın çevresinin ilgiyle karşıladığı bal kabağının yeni bir gelir kapısı olması için ilk adımlarını atan Yalçın, kısa sürede üretimini artırarak ihracat yapmayı düşünüyor. Yalçın, tarlasına ektiği tohumu doğal şartlarda ve hormonsuz bir şekilde büyüttüğünü ve sonucunda da boyu 1 metreyi aşkın bal kabağı yetiştirdiğini söyledi.



Kaynak: DHA