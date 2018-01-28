Şanlıurfa'dan Afrin Kırsalına 5 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi

Şanlıurfa'dan Türk askerinin teröristlerden temizlediği Afrin'in kırsalına 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa'da birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu ve yıllardır Suriyeli mazlumlara yardımlarda bulunan İnsani Yardım Platformu, bu defa Türk askerinin teröristlerden temizlediği Afrin'in kırsal kesimlerindeki mazlumlara törenle 5 tır yardım malzemesi gönderdi. Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Gönüllerine sevinç, sofralarına bereket olacağız"

Platform Başkanı Osman Gerem açılış konuşmasında, "Malumunuz 7 yıldan beri komşumuz, dindaşımız, ırkdaşımız Suriyeli mazlum kardeşlerimize yardım gönderiyoruz. Bugün de özellikle Mehmetçiğimizin şu anda Zeytin Dalı Barış Harekatının yapıldığı Afrin kırsal bölgesine 5 iyilik tırımızı yola çıkaracağız. Oradaki kardeşlerimizin gönüllerine sevinç, sofralarına bereket olacağız inşallah" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar da, "Askerimiz oraya huzur götürüyor. Bu iyilik hareketiyle de oranın kırsalında bulunan Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimize yardımda bulunan bir faaliyetin başlangıcındayız" ifadelerine yer verdi.

"Sadece ekmeğimizi değil canımızı, kanımızı paylaşıyoruz"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, oraya barış için gidildiğini hatırlatarak, "Oradaki Kürt, Türk, Arap ve hatta Çerkez, bütün kavimlere huzur ve barışı sağlamak adına oradayız. Bugün terörist örgüt orada ciddi bir zulüm meydana getirmektedir. İnsanlara diyor k, ya safımda çarpışacaksınız, bana silah vereceksiniz, mühimmat vereceksiniz ya da buradan gideceksiniz. İşte Şanlıurfa'daki kardeşlerimiz söylüyorlar, keşke Kobani'ye de girseniz, keşke diğer bölgeye de girseniz de biz de vatanımıza dönebilsek. Sadece ekmeğinizi değil, yüreğinizi, evinizi, barkınızı, her şeyinizi paylaştınız. ve bu gün onlarla canımızı, kanımızı paylaştığımız gibi, bundan ötesi yok. Eğer siz onlar için kanınızı akıtıyorsanız ve kanınızı onlar için paylaşıyorsanız ötesi yoktur" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, temel ihtiyaç ve gıda malzemelerini tırlara yüklenerek Afrin'e doğru yola çıktı. - ŞANLIURFA