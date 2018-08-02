Şanlıurfa'dan Afrin'e İnsani Yardım

Şanlıurfa'da hayırseverlerden temin edilen ve içinde çocuk kıyafeti ile un bulunan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen, Kurban Bayramı öncesi Suriyeli çocuklar için kıyafet ve ekmeklik un bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'ndeki deponun bahçesinde tören düzenlendi.

Platform Başkanı Osman Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacı için un ve çocukların bayramda sevinmeleri adına kıyafet gönderdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da yaklaşık 600 bin Suriyeli vatandaşı misafir etmenin yanında Suriye'ye de insani yardım göndermeye çalıştıklarını anlatan Gerem, şöyle konuştu:

"AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği başta olmak üzere 7'den 77'ye herkes, her kurum bu yardımlar için bizlere destek verdi, hepsine teşekkür ediyorum. Bugün 479. tırımızı gönderiyoruz. Kurban Bayramı sonrası inşallah yardımlarımızın artarak devam etmesini bekliyoruz."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin Şanlıurfa'da yardımlar konusunda öncülük yaptığını belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin dünyadaki mazlum insanlara en fazla yardım yapan ülke olduğunu ifade eden Cevheri, "Bu nasıl oluyor? Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesiyle oluyor. Oradaki insanlara sahip çıkmazsak Allah'a verecek bir hesabımız olur. Bundan sonra da mazlum Müslümanlara sahip çıkan Türkiye'nin sesi daha gür çıkacaktır." diye konuştu.

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan ile dernek yetkilileri de katıldı.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın okuduğu duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Suriye'ye uğurlandı.