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Şanlıurfa'dan Afganistan'a insani yardım

Şanlıurfa'dan Afganistan'a insani yardım
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Şanlıurfa şubesi öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan giyim, ayakkabı, battaniye ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 tır, Hayati Harrani Mahallesi'ndeki törenle Afganistan'a uğurlandı.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, şöyle konuştu:

"Vakıf olarak 25 yıldır Afganistan'da insani yardım, yetim destekleme, yetimhane kurma ve kalkındırma projeleri gibi birçok proje hayata geçirdik ve son gelişmelerin ardından ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa şubesi olarak da yaklaşık 2 ay önce ilimizde başlattığımız Afganistan Halkına Yardım Kampanyası çerçevesinde topladığımız ayni yardımları bugün gördüğünüz bu 2 tırla gönderiyoruz."

Yapılan duaların ardından yardım tırları, Afganistan'a uğurlandı.

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Afganistan, Şanlıurfa, İHH, Güncel, Haber

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