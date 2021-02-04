Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 117 kilo 550 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir tır ve otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da 1 Şubat'ta durdurulan tır ve otomobilde 112 kilo 500 gram esrar ve 5 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan