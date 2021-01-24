Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

24.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:40
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince 22 Ocak'ta merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 5 kilogram esrar, 107 gram sentetik uyuşturucu ve 10 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:40:47. #1.15#
title