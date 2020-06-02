Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan kişi öldü
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Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan kişi öldü
02.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:31

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Vakkas Arslan'ın kullandığı 27 LS 476 plakalı otomobil ile Muhittin Sağır idaresindeki 63 LS 417 plakalı traktörün Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında çarpışması sonucu yaralananlardan Vakkas Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Halfeti ilçesinde 30 Mayıs'ta Vakkas Arslan'ın kullandığı otomobil ile Muhittin Sağır'ın kullandığı traktörle çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Emine Karadağ yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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