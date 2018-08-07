Şanlıurfa'daki Trafik Kazası

Şanlıurfa'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası Sabri Yıldız'ın (60) cenazesi toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Yıldız'ın cenazesi Suruç ilçesindeki Hacı Süleymaniye Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti burada düzenlenen törene, milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları ile Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından konvoy eşliğinde götürüldüğü Şeyh Nasır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İpekyolu Caddesi'nde dün ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrilmiş, kazada Sabri Yıldız yaşamını yitirmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Öte yandan, milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda da ağabeyi Mehmet Yıldız'ı kaybetmişti.