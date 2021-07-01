Şanlıurfa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 Haziran'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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